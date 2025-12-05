Metro cantieri infiniti Arrivano i fondi regionali per i commercianti

Partono i ristori della Regione Piemonte per gli esercizi commerciali di Collegno e Cascine Vica lungo l’asse di Corso Francia, penalizzati dal cantiere per il prolungamento della Linea 1 della metropolitana Torino-Rivoli. Apre oggi sul portale di Finpiemonte lo sportello per la presentazione telematica delle domande, e resterà aperto fino a fine anno. La misura prevede contributi a fondo perduto per un totale di 400.000 euro stanziati . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Metro, cantieri infiniti. Arrivano i fondi regionali per i commercianti

Argomenti simili trattati di recente

Notiziario della viabilità di giovedì 4 dicembre 2025 Principali cantieri previsti sulle strade della Città Metropolitana di Firenze. Le ultime novità nel Comune di Calenzano (Sp 107 di Legri e del Carlone) https://met.cittametropolitana.fi.it/news.aspx?n=395674 - facebook.com Vai su Facebook

Pendolari di Lodi tra cantieri infiniti, allagamenti e promesse mancate: “Quando finirà tutto questo?” - “È arrivata l’estate e tutto sembra sospeso, tra inutili rischi e buone intenzioni senza data di scadenza”. Si legge su ilgiorno.it

Cantieri infiniti e incubo sosta. Così sono spariti 150 parcheggi. Odissea per i residenti del centro - Perché da quando sono stati allestiti, alcuni davvero tanto (troppo) tempo fa, si sono ridotti in maniera considerevole i posteggi in centro ... Si legge su ilrestodelcarlino.it