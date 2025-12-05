Meteo venerdì | forte maltempo con nubifragi allagamenti e neve

Per la giornata di venerdì è prevista al Nord residua instabilità al mattino tra alto Piemonte, Lombardia e alto Triveneto con ultimi piovaschi in esaurimento, e con schiarite via via più ampie in estensione a gran parte delle regioni nel corso della giornata. Al Centro nubi sparse e schiarite sul versante tirrenico, maggiori addensamenti sul versante adriatico con piogge in intensificazione dal pomeriggio. Al Sud variabile o a tratti instabile, qualche pioggia al mattino su ovest Sicilia e tirreniche peninsulari, in attenuazione in giornata e in trasferimento alla Puglia settentrionale. In Sardegna variabile con qualche pioggia sul versante occidentale, asciutto su quello tirrenico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

