Meteo Roma del 05-12-2025 ore 19 | 15
meteo venerdì trovati in ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino c'è lì a tratti coperti specie sulle regioni di nord-ovest con isolate precipitazioni al pomeriggio nuvolosità compatta attesa su tutti i settori in serata maltempo in transito su Lombardia Romagna e regioni di Nord Est e con neve sui rilievi dei 1200-1300 m Quota neve in calo nella notte al centro al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori con qualche pioggia sul versante Adriatico al pomeriggio precipitazioni sparse anche sulle coste di Toscana alto Lazio Maria Asciutto altrove in serata e nottata residue piogge sui settori cosiddetti tirrenici con molte nubi in transito al sud Al mattino precipitazioni a tratti intense su Molise Puglia e Basilicata cieli irregolarmente nuvolosi altrove al pomeriggio ancora non velocità medio-alta in transito ma senza precipitazioni associate in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con Cieli poco irregolarmente nuvolosi su tutti i settori temperato Instabili un rialzo buco e massime stazionarie da nord a sud le previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Altre letture consigliate
Caldo anomalo a dicembre da Milano a Roma, scatta il 'blocco meteo': cosa succede Vai su X
Allerta meteo a Roma, pioggia e vento forte in arrivo: ecco quando - facebook.com Vai su Facebook
Meteo Roma – Residua instabilità ma nei prossimi giorni arriva il bel tempo con cieli soleggiati e clima mite - Residua instabilità nella giornata odierna, ma dalla serata ampie schiarite e prossimi giorni in compagnia del bel tempo ... Da centrometeoitaliano.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-12-2025 ore 07:25 - Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sicuramente migliorata la situazione del ... romadailynews.it scrive
Meteo Roma del 04-12-2025 ore 19:15 - meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino c'è lì a tratti coperti specie sulle di nord- Si legge su romadailynews.it
Meteo Roma – Tra nuvolosità e schiarite e non escluso qualche piovasco domani, ma dal weekend tempo più stabile - Tra schiarite e disturbi nuvolosi con possibili isolati piovaschi domani, maggiore stabilità dal weekend con cieli soleggiati ... Da centrometeoitaliano.it
Dicembre al caldo, il meteo anomalo verso Natale: le previsioni - Troppo presto per dirlo, ma l’inizio di dicembre intanto regala un quadro meteo anomalo per l’ultimo mese dell’anno da Milano a Roma, da Napoli a Palermo. msn.com scrive