Meteo Roma del 05-12-2025 ore 19 | 15

Romadailynews.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

meteo venerdì trovati in ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino c'è lì a tratti coperti specie sulle regioni di nord-ovest con isolate precipitazioni al pomeriggio nuvolosità compatta attesa su tutti i settori in serata maltempo in transito su Lombardia Romagna e regioni di Nord Est e con neve sui rilievi dei 1200-1300 m Quota neve in calo nella notte al centro al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori con qualche pioggia sul versante Adriatico al pomeriggio precipitazioni sparse anche sulle coste di Toscana alto Lazio Maria Asciutto altrove in serata e nottata residue piogge sui settori cosiddetti tirrenici con molte nubi in transito al sud Al mattino precipitazioni a tratti intense su Molise Puglia e Basilicata cieli irregolarmente nuvolosi altrove al pomeriggio ancora non velocità medio-alta in transito ma senza precipitazioni associate in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con Cieli poco irregolarmente nuvolosi su tutti i settori temperato Instabili un rialzo buco e massime stazionarie da nord a sud le previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

meteo roma del 05 12 2025 ore 19 15

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 05-12-2025 ore 19:15

Altre letture consigliate

meteo roma 05 12Meteo Roma – Residua instabilità ma nei prossimi giorni arriva il bel tempo con cieli soleggiati e clima mite - Residua instabilità nella giornata odierna, ma dalla serata ampie schiarite e prossimi giorni in compagnia del bel tempo ... Da centrometeoitaliano.it

meteo roma 05 12Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-12-2025 ore 07:25 - Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sicuramente migliorata la situazione del ... romadailynews.it scrive

meteo roma 05 12Meteo Roma del 04-12-2025 ore 19:15 - meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino c'è lì a tratti coperti specie sulle di nord- Si legge su romadailynews.it

meteo roma 05 12Meteo Roma – Tra nuvolosità e schiarite e non escluso qualche piovasco domani, ma dal weekend tempo più stabile - Tra schiarite e disturbi nuvolosi con possibili isolati piovaschi domani, maggiore stabilità dal weekend con cieli soleggiati ... Da centrometeoitaliano.it

meteo roma 05 12Dicembre al caldo, il meteo anomalo verso Natale: le previsioni - Troppo presto per dirlo, ma l’inizio di dicembre intanto regala un quadro meteo anomalo per l’ultimo mese dell’anno da Milano a Roma, da Napoli a Palermo. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Meteo Roma 05 12