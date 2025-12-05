Meteo | piogge residue su Calabria e Sicilia Sole e caldo per il ponte dell' Immacolata

Condizioni meteo ancora instabili nelle prossime ore sulla nostra Penisola con piogge e acquazzoni che si attarderanno soprattutto su medio Adriatico e regioni del Sud. Con l’arrivo del primo weekend di dicembre, un campo di alta pressione porterà un netto miglioramento tra fine settimana e festa dell’Immacolata con valori termici che tenderanno anche a salire al di sopra delle medie. Da segnalare. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Meteo: piogge residue su Calabria e Sicilia. Sole e caldo per il ponte dell'Immacolata

