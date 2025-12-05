ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritorno dell’alta pressione. L’anticiclone dell’Immacolata è pronto a riportare sole e caldo anomalo su gran parte del Paese. Dopo settimane segnate da freddo, piogge e instabilità, una forte espansione dell’alta pressione interesserà buona parte dell’Europa, determinando un netto miglioramento delle condizioni meteo, come previsto da iLMeteo.it. Le ultime perturbazioni prima della svolta. Nelle prossime 24 ore resisteranno ancora piogge e disturbi atmosferici da Nord a Sud. Un’area di bassa pressione si sposterà dal Mar Tirreno centrale verso il Sud, provocando rovesci soprattutto lungo le regioni tirreniche e sulle Isole Maggiori. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Meteo Italia: l’anticiclone dell’Immacolata porta sole e temperature anomale