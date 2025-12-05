Foto di sputnikzion da Pixabay Foto di sputnikzion da Pixabay Le previsioni dal 5 al 6 dicembre: ultime piogge sparse, poi torna il tempo stabile ITALIA – 5 dicembre. L’Italia resta ancora alle prese con condizioni meteo instabili, con nuvolosità diffusa e piogge deboli e intermittenti. Dopo un giovedì perturbato in diverse regioni, anche la giornata di oggi vede il persistere dell’instabilità, seppur in graduale attenuazione. Confermato, invece, un netto miglioramento in vista del weekend dell’Immacolata, che dovrebbe riportare condizioni più stabili e asciutte lungo la Penisola. Venerdì 5 dicembre: nuvole e piogge sparse, ma tendenza al miglioramento. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it

© Retemeteoamatori.it - Meteo: instabilità in attenuazione, weekend dell’Immacolata verso il miglioramento