Meteo Genova e Liguria le previsioni per weekend e Immacolata

Si avvicina il fine settimana 'lungo' del 6 e 7 dicembre, che sfocia nella festa dell'Immacolata di lunedì 8 dicembre 2025. Ecco le previsioni degli esperti di 3bMeteo per Genova e la Liguria per i prossimi giorni.

Le previsioni del tempo del centro meteo Limet per oggi e i prossimi giorni a Genova e in Liguria

Meteo Genova e Liguria, le previsioni per weekend e Immacolata - La tendenza per lunedì 8 dicembre, festa dell'Immacolata, sono per una giornata a Genova con cieli sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento alla sera, ma senza piogge.

Meteo, ancora un giorno di nuvole poi torna il sole - VENERDI': la pressione aumenta ulteriormente determinando un graduale diradamento della nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata.

Meteo Genova e Liguria, le previsioni per il weekend - Si avvicina il fine settimana di sabato 22 e domenica 23 novembre ed ecco le previsioni degli esperti di 3bMeteo per Genova e la Liguria, sul territorio della Città metropolitana di Genova, tra l'altr ...

Meteo Liguria, ancora piogge ma il sole torna nel weekend: le previsioni dal 4 al 6 dicembre 2025 - Meteo Liguria: piogge residue e nubi tra giovedì e venerdì, poi il ritorno del sole grazie all'alta pressione.

Meteo Liguria, piogge in arrivo anche a carattere temporalesco. Temperature in lieve calo - Infiltrazioni umide raggiungeranno la Regione determinando nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvolosi con rovesci sparsi ...

Meteo, arriva il maltempo in Liguria. Inizio di settimana con nuvole e pioggia - DOMENICA: infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota.