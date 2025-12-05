Meta si accorda con i media pagherà per addestrare l’Ia con news verificate

New York, 05 dic. (askanews) – La società di Mark Zuckerberg, Meta, ha annunciato venerdì di aver concluso nuovi accordi commerciali con diversi editori, tra cui USA Today, CNN, Fox News, The Daily Caller, Washington Examiner, People Inc. e Le Monde, per consentire al suo chatbot di intelligenza artificiale di accedere a contenuti verificati su attualità e informazione. Gli accordi, di durata pluriennale e simili a quello già firmato con Reuters, prevedono compensi agli editori per l’utilizzo dei loro contenuti. La mossa segna un ritorno di Meta al pagamento per contenuti editoriali, dopo la chiusura del programma di remunerazione nel 2022. 🔗 Leggi su Ildenaro.it