Messina pretendeva mazzette da case farmaceutiche | arrestato ex primario Policlinico
il noto chirurgo avrebbe preteso mazzette di diverse migliaia di euro da case farmaceutiche e aziende promettendo facilitazioni nei rinnovi degli appalti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
“Pretese mazzette da case farmaceutiche”, arrestato ex primario Policlinico di Messina - L’ex primario di chirurgia plastica del Policlinico di Messina, in passato parlamentare regionale, Francesco Stagno d’Alcontres, è finito agli arresti domiciliari su disposizione del gip che ha accolt ... Si legge su mondopalermo.it
