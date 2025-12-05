messaggio di pace con arte e tecnologia

Una galleria d’arte a cielo aperto per lanciare un messaggio di pace. Parte da Assisi l’appello per lo stop alle guerre e l’appuntamento è fissato per domani quando, dalle 17, si accenderanno una serie di opere d’arte contemporanea sulle principali facciate di chiese e monumenti della città, riprodotte attraverso spettacolari proiezioni luminose. Le immagini di luce sono frutto del lavoro congiunto di storici dell’arte e lighting designer, supportati da strumenti digitali (nella foto, piazza Santa Chiara). A ispirare i creativi, artisti come Chagall, Magritte, Klimt, Köder, Picasso, che testimoniano la pace attraverso elementi tratti da alcune delle loro creazioni più famose. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

