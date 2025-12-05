Messaggi truffa ora ci pensa l’IA a riconoscerli per te | la nuova funzione

Nel contesto attuale di crescente sofisticazione delle truffe digitali, Google ha introdotto una nuova funzionalità. L’innovativa soluzione denominata Cerchia, Cerca e Proteggi offre un sistema di verifica automatica che avvisa gli utenti se un messaggio ricevuto è potenzialmente fraudolento, aumentando così la tutela degli utenti contro le frodi informatiche. La nuova tecnologia sviluppata da Google sfrutta algoritmi avanzati di intelligenza artificiale per analizzare in tempo reale il contenuto dei messaggi ricevuti su piattaforme di comunicazione digitale. Il sistema, chiamato Cerchia, Cerca e Proteggi, si basa su un triplice approccio: innanzitutto, cerchia il contesto e l’origine del messaggio, poi cerca eventuali segnali di allarme all’interno del testo, e infine protegge l’utente emettendo un avviso se la comunicazione risulta sospetta. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Messaggi truffa, ora ci pensa l’IA a riconoscerli per te: la nuova funzione

