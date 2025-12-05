meroni una conferma per i professionali

Fra le scuole che accompagnano al lavoro, Eduscopio 2025 segue due filoni: l’indice di occupazione dei diplomati e la coerenza tra studi fatti e lavoro trovato. Rispetto all’occupazione fra i tecnico economici, l’ istituto Elsa Morante di Limbiate è il primo in provincia di Monza e Brianza (ma il quinto per risultati entro i 20 chilometri da Monza), con il 36% di occupati, a due anni dal diploma, mentre il 27% lavora e studia all’università. Il 23% fa un lavoro coerente allo studio, il 34,8% professioni trasversali e il 41% fa tutt’altro. Il Mosè Bianchi è in ventesima posizione, seguito dal Mapelli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

