Mercato nel Campo Dall’artigianato alla gastronomia

Quotidiano.net | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna anche quest’anno a Siena il tradizionale Mercato nel Campo. Da domani a lunedì, i banchi dei circa centoquaranta espositori, tra artigianato, gastronomia, commercianti, produttori agricoli e altre realtà locali, compreso uno spazio dedicato anche all’editoria, si apriranno in piazza del Campo (nella foto), che la sera si accenderà con le tradizionali lucine che accompagneranno il ponte dell’Immacolata. È un evento dedicato alla valorizzazione delle eccellenze locali e delle tradizioni del territorio senese, che si inserisce nella programmazione del mese di dicembre della Città del Palio, con una lunga serie di iniziative che la accompagneranno fino alla fine dell’anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

