Mercato Inter frenata del Napoli per Frattesi? Per gli azzurri avanza un altro nome a centrocampo
Inter News 24 Mercato Inter, possibile frenata del Napoli per Davide Frattesi? In mezzo al campo sta avanzando un altro nome in casa azzurra. Si profila una rottura totale tra il talentuoso centrocampista inglese Kobbie Mainoo e il Manchester United. Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, il ventenne è determinato a lasciare Old Trafford già nella prossima finestra di mercato di gennaio. La decisione è maturata a causa della crescente mancanza di fiducia da parte del tecnico portoghese Rúben Amorim e di un drastico crollo del minutaggio che lo ha portato a non vedere più un futuro nel club che lo ha cresciuto. 🔗 Leggi su Internews24.com
Mercato Inter, rivelazione di Romano "Aveva un accordo con questo giocatore" - facebook.com Vai su Facebook
? È online una nuova puntata di Inter Zone! La 'bugia' di Ausilio, il mercato di gennaio e molto altro Con Lorenzo Polimanti, Flaminia Laurenzi, Raffaele Amato VIDEO QUI: Vai su X
Napoli su Goretzka ma il Bayern frena: valutate due alternative - Il Napoli valuta Leon Goretzka per gennaio, ma il Bayern Monaco non apre. Segnala europacalcio.it
Calciomercato: da Frattesi a Pellegrino e Palestra, le mosse di Napoli, Milan, Inter e Juventus per gennaio - Il Napoli bussa per Frattesi, l'Inter pensa al sostituto di Dumfries ... Lo riporta sport.virgilio.it
IL MATTINO - Napoli, mercato di gennaio, più di un pensiero per un talento della Serie A - Il Mattino scrive delle prossime mosse di mercato del Napoli, con il direttore sportivo Giovanni Manna già a lavoro per poter portare dei rinforzi importanti agli azzurri. Come scrive napolimagazine.com
Inter, Frattesi via a gennaio? Il Napoli non molla la presa: le ultime - "Al Napoli Frattesi piace molto ma è complicatissimo che si possa spostare nella sessione invernale", dice TMW ... Come scrive msn.com
Inter, testa al mercato: Giovane già a gennaio, pronti 20 milioni per il Verona - Momento difficile per l’ Inter che, dopo una risalita importante in Champions League e in campionato, ha avuto una brusca frenata. sportpaper.it scrive
Mercato Inter, impressiona il gigante sulla fascia: scambio a gennaio. Ma attenzione al Napoli - I nerazzurri stanno pensando ad un'operazione di mercato nella prossima sessione invernale: arrivano conferme su un giocatore seguito da tempo ... Da sportal.it