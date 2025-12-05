Mercato Inter frenata del Napoli per Frattesi? Per gli azzurri avanza un altro nome a centrocampo

Inter News 24 Mercato Inter, possibile frenata del Napoli per Davide Frattesi? In mezzo al campo sta avanzando un altro nome in casa azzurra. Si profila una rottura totale tra il talentuoso centrocampista inglese Kobbie Mainoo e il Manchester United. Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, il ventenne è determinato a lasciare Old Trafford già nella prossima finestra di mercato di gennaio. La decisione è maturata a causa della crescente mancanza di fiducia da parte del tecnico portoghese Rúben Amorim e di un drastico crollo del minutaggio che lo ha portato a non vedere più un futuro nel club che lo ha cresciuto. 🔗 Leggi su Internews24.com

