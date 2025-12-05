Mercato Inter c’è lo zampino di Chivu dietro al quel dietrofront in estate | rinunciare a quel colpo sta dando i suoi frutti!
di Giuseppe Colicchia Mercato Inter, c’è lo zampino di Chivu dietro al quel dietrofront in estate per quell’acquisto: il retroscena a sorpresa. L’Inter sta vivendo un momento d’oro grazie anche a un reparto offensivo super, capace di garantire un apporto fondamentale in termini di manovra, gol e assist. Ciò che stupisce è l’efficacia delle cosiddette seconde linee: il giovane attaccante italiano Pio Esposito e il francese Ange-Yoan Bonny, che affiancano i titolari Marcus Thuram e il capitano Lautaro Martinez. Secondo il Corriere dello Sport, dietro a questo exploit non c’è solo fortuna, ma c’è soprattutto lo zampino dell’allenatore Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com
