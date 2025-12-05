Mercato di Natale La magica atmosfera scalda piazza Duomo

Quasi ottanta baite in legno sotto le guglie, il mercatino di Natale in piazza Duomo che si snoda tra il primo tratto di corso Vittorio Emanuele II, dietro alla cattedrale, via ex Camposanto e in via Carlo Maria Martini: l’iniziativa prosegue, tutti i giorni dalle 9 alle 21, sino al 6 gennaio. Il mercatino è organizzato da ATI Promo Ter Unione - Prisma con Apeca, l’associazione ambulanti della Confcommercio milanese e Confcommercio Milano. Sulle bancarelle si possono trovare dalle eccellenze regionali italiane nell’alimentare agli addobbi natalizi, manufatti in legno, bigiotteria artigianale, prodotti per la cura della persona. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mercato di Natale. La magica atmosfera scalda piazza Duomo

