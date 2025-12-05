Mercatino francese in piazza Minghetti viaggio tra i sapori e i colori d’Oltralpe | tutto quello che c’è da sapere
Bologna, 5 dicembre 2025 - Da Bologna alla Francia in un secondo. Quest'anno è tornato, a grande richiesta, il Mercatino francese in Piazza Minghetti. Sarà aperto fino a lunedì 8 dicembre dalle 9 alle 20. Il profumo dei prodotti pervade tutta la piazza, ci sono decine di bancarelle con prodotti tipici del territorio francese che ci portano – con l’immaginazione e i sensi – direttamente in Francia, pur rimanendo a Bologna. Mercatino francese in piazza Minghetti a Bologna, il video Un’esplosione di profumi. La prima bancarella che si incontra è quella più profumata e colorata, una distesa di spezie di tutti i tipi e provenienti da tutto il mondo: il sale rosso delle Hawaii, quello rosa del Marocco, il pepe nero del Madagascar, l’origano provenzale, la paprica, la curcuma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
