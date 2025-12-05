Mercatino di Natale di Piazza Mazzini

Romatoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Mercatino di Piazza Mazzini torna in versione natalizia dal 1 dicembre al 6 gennaio.Nei giardini della piazza, dopo il recente intervento di riqualificazione ambientale e monumentale, arrivano le tradizionali casettine di legno. Saranno disposte intorno alla scenografica fontana e circondate. 🔗 Leggi su Romatoday.it

