Mercatini musica e laboratori Si accende l’atmosfera del Natale

La magia del Natale arriva a Treia e Montecassiano. Tanti eventi per le famiglie, fra spettacoli, mostre, laboratori e molto altro. A Montecassiano si comincia domani per "Accendiamo il Natale 2025": appuntamento alle 17 all’Auditorium San Marco, in piazza Unità d’Italia, con l’inaugurazione della mostra d’arte "Mani che creano". Due le esposizioni principali: "Piccolo è bello!" di Renzo Guardabassi, che propone una collezione di ambienti e arredi in miniatura, e "Terra e Arte" del ceramista Giuseppe Bertini. In contemporanea, verrà aperta anche la mostra "Presepi artigianali" di Stefano Patrizi, visitabile fino al 6 gennaio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mercatini, musica e laboratori. Si accende l’atmosfera del Natale

