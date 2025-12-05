Mercatini di Natale in piazza Cavour il Comune cerca espositori

Agrigentonotizie.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato pubblicato oggi, venerdì 5 dicembre, dal Comune di Agrigento l’avviso per la selezione degli operatori che intendono partecipare gratuitamente ai “mercatini di Natale” in programma dal 14 al 21 dicembre prossimi in piazza Cavour. “Christmas Carol – Il musical” accende il teatro Pirandello. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

