Mercatini di Natale in piazza Cavour il Comune cerca espositori

È stato pubblicato oggi, venerdì 5 dicembre, dal Comune di Agrigento l’avviso per la selezione degli operatori che intendono partecipare gratuitamente ai “mercatini di Natale” in programma dal 14 al 21 dicembre prossimi in piazza Cavour. “Christmas Carol – Il musical” accende il teatro Pirandello. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondisci con queste news

Ai di , vi aspetterà anche un fantastico a grandezza naturale! Link dell' nel primo commento! Le date dei Mercatini di Natale - Balvano (PZ) sono quelle - facebook.com Vai su Facebook

Tutti i Mercatini di Natale da visitare nella Marca, date e cosa si trova - Uno dei mercatini più attesi e rinomati è senza dubbio "Stelle a Natale" a Cison di Valmarino, annoverato tra i Borghi più Belli d'Italia. Segnala trevisotoday.it

Natale a Livorno tra villaggio in villa Fabbricotti, mercatini e parco giochi: tutti gli eventi in programma - Villaggio di Natale in villa Fabbricotti L'evento targato Pro Loco è stato confermato con tantissime persone che si sono già recate nel parco di viale della Libertà dove sono presenti attrazioni, area ... Secondo livornotoday.it

Via agli eventi del Natale a Como: pista del ghiaccio, giostra e mercatini - Pista di pattinaggio, giostra dei cavalli, mercatini e le immancabili luminarie. Lo riporta espansionetv.it

Festività natalizie Livorno: ruota panoramica, mercatini, animazione, concerti e capodanno - Ruota panoramica, luminarie, mercatini, animazione in centro città e nei quartieri, concerti e Capodanno alla Terrazza Mascagni ... Come scrive livornopress.it

A Cavour il Natale arriva prima e porta il grande Gioco dell'Oca - Cavour si prepara all’arrivo di Babbo Natale già in anticipo, domani, domenica 30 novembre, l’atmosfera natalizia sarà protagonista fin dal mattino. Si legge su torinoggi.it

Natale a Castelfiorentino, gli eventi del weekend - Musica e ginnastica artistica, giochi di comunità, mercatino di Natale, Canti e Letture natalizie, e l’immancabile “Via dei Presepi”. Lo riporta gonews.it