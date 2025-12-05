Mercati straordinari | dove e quando

Con l’arrivo di dicembre, nel Valdarno tornano puntuali i mercati straordinari del commercio ambulante, una serie di appuntamenti ormai tradizionale e caratteristica delle festività. Fiva Confcommercio e Anva Confesercenti hanno reso note le date concordate con le amministrazioni comunali, sottolineando la volontà condivisa di offrire alla popolazione occasioni aggiuntive di acquisto e socialità nelle settimane a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno. Ad aprire il calendario alla vigilia dell’Immacolata, domenica 7 dicembre, sarà San Giovanni con le bancarelle presenti per l’intera giornata nel centro storico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mercati straordinari: dove e quando

