Si avvicina il big match di domenica per la Mens Sana che sarà di scena a Lucca per confermare o almeno provarci l'ottimo momento di forma. I biancoverdi infatti arrivano da sette vittorie di fila che hanno indubbiamente alzato il livello di autostima e consapevolezza di un gruppo rinnovato che sembra essere però sempre più unito e amalgamato. In questo gruppo c'è anche il senese Alessandro Nepi (nella foto), giunto in estate dopo alcune stagioni tra Castelfiorentino ed Olimpia Legnaia e che non era mai passato da Viale Sclavo. "Siamo stati bravi ad indirizzarla fin da subito perché già dalle prime battute siamo riusciti a prendere un certo vantaggio – dice il numero 27 della Note di Siena -.

Mens Sana in fiducia verso il big match. Nepi: "Gara tosta ma ce la giochiamo"