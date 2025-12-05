Men in Black 5 è in arrivo! Sony prepara la lavorazione del nuovo film con lo sceneggiatore di Bad Boys
Il quinto capitolo del franchise sci-fi inaugurato nel 1997 è pronto a tornare sullo schermo. Ci saranno anche Tommy Lee Jones e Will Smith? È tornato il momento di rimettere gli occhiali da sole. La saga di Men in Black sta per tornare con un quinto lungometraggio, confermato ufficialmente da Sony Pictures, che ha scelto anche lo sceneggiatore che lavorerà allo script. Si tratta di Chris Bremner, sceneggiatore di Bad Boys for Life e Bad Boys: Ride or Die, franchise che comprende anche Will Smith come co-protagonista, storico volto dei primi film di Men in Black al fianco di Tommy Lee Jones. Chi tornerà in Men in Black 5? Al momento, non è chiaro se gli Agenti J e K, interpretati da Tommy Lee . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Men in Black 5, Will Smith prende tempo - Inevitabile o prevedibile che fosse, iniziano a prendere corpo le voci di un possibile Men in Black 5, che potrebbe riprendere il franchise interrotto - Riporta ciakmagazine.it