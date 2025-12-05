Melpignano capitale della dolcezza | il 6 e 7 dicembre arrivano I Racconti del Miele
MELPIGNANO – Il fine settimana dell'Immacolata inizia con un appuntamento dedicato alla natura e al gusto. Il 6 e 7 dicembre, gli spazi storici dell’ex convento degli Agostiniani di Melpignano si trasformano in un grande alveare narrativo per la prima edizione de "I Racconti del Miele – Scopri. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
