Meloni | l' Europa deve difendersi da sola
21.05 "Se l'Europa vuole essere grande deve essere capace di difendersi da sola. Sappiamo che è un processo inevitabile ed è un'occasione per noi. Chiaramente la difesa ha un costo economico e produce libertà politica".Così Giorgia Meloni, in un'intervista al TgLa7. "L'Italia non è stata timida con Israele.Abbiamo sottoscritto la dichiarazione di New York sui due Stati,per cui la posizione italiana è sempre stata chiara".E su un confronto con Schlein: "Ho dichiarato la mia disponibilità al confronto col leader opposizione. Ma chi?". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
L'Italia di #Meloni fa scuola in Europa. Chi non ha diritto di restare qui deve tornare nel Paese d’origine. Molto semplice. Sinistra e toghe rosse se ne facciano una ragione. - facebook.com Vai su Facebook
AGRICOLTURA, FIDANZA (FDI/ECR): ‘ACCORDO UE SU NGT VITTORIA GOVERNO MELONI’ "pragmatismo governo Meloni e conservatori europei traccia la rotta in Europa per garantire insieme sostenibilità e competitività" @FidanzaCarlo LIink al comuni Vai su X
Meloni: "Non c'è incrinatura nei rapporti USA-UE ma l'Europa capisca che deve difendersi da sola" - "L'Europa deve capire che, se deve difendersi da sola, che c'è un prezzo da pagare. Scrive msn.com
Meloni: "Se l'Europa vuole essere grande deve difendersi da sé" - La premier, intervistata da Enrico Mentana, interviene sulla difesa Ue dopo la dichiarazione di Trump ("L'Europa cammini sulle sue gambe"). Come scrive msn.com
Meloni: non vedo un icrinarsi dei rapporti Usa-Ue, Europa deve difendersi da sola -2- - Posizione Usa a me non stupisce, e' occasione per Europa (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Secondo ilsole24ore.com
Difesa, la premier Meloni: "L'Europa deve essere capace di difendersi da sola" - "Non parlerei di un incrinarsi dei rapporti tra Stati Uniti e Europa, io penso che quello che c'e scritto in questo documento ... iltempo.it scrive
Meloni al Tgla7: inevitabile che l'Europa debba decidersi a difendersi da sola - "Se l'Europa vuole essere autonoma deve decidersi a difendersi da sola, è un processo inevitabile, ha un costo economico e produce una libertà politica. Segnala tg.la7.it
Meloni intervistata da Mentana: «L’Europa deve capire che per essere grande deve difendersi da sola» - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è stata ospite del Tg La7, intervistata da Enrico Mentana, ribadendo la continuità della linea sull'Ucraina. Riporta thesocialpost.it