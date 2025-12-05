Meloni | l' Europa deve difendersi da sola

21.05 "Se l'Europa vuole essere grande deve essere capace di difendersi da sola. Sappiamo che è un processo inevitabile ed è un'occasione per noi. Chiaramente la difesa ha un costo economico e produce libertà politica".Così Giorgia Meloni, in un'intervista al TgLa7. "L'Italia non è stata timida con Israele.Abbiamo sottoscritto la dichiarazione di New York sui due Stati,per cui la posizione italiana è sempre stata chiara".E su un confronto con Schlein: "Ho dichiarato la mia disponibilità al confronto col leader opposizione. Ma chi?". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it