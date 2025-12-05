Meloni trascina l' Europa | il sondaggio di Politico affonda la sinistra

Un'analisi dei sondaggi europei, basata su una media calibrata da Politico e riportata da Youtrend, evidenzia un netto spostamento verso destra nei principali Paesi del Continente. Germania, Francia, Spagna, Regno Unito e Italia vedono partiti conservatori e di destra in vantaggio schiacciante sui competitor di sinistra, riflettendo un rifiuto diffuso delle forze progressiste.In Francia, il Rassemblement National di Marine Le Pen e Jordan Bardella domina con il 36,5%: Bardella, potenziale candidato all'Eliseo, raddoppierebbe i voti degli avversari. Nel Regno Unito, Reform UK di Nigel Farage guida al 27%, distaccando i laburisti all'18% e i conservatori al 17%. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Meloni trascina l'Europa: il sondaggio di Politico affonda la sinistra

Contenuti che potrebbero interessarti

[I PIU' VOTATI] Nella sola Marca trevigiana Zaia sfiora quota 50 mila, Marcato a 11.550 voti, Brescacin regina a Treviso. Verona feudo di De Berti (14.483), Bond trascina i meloniani a Belluno, Tosi oltre diecimila a Verona. Il Pd si consola con Sambo a Venezi - facebook.com Vai su Facebook

Sondaggi politici elettorali: Schlein prova la remuntada su Meloni, i partiti nell’ultima Supermedia - Dopo il voto in Campania, Puglia e Veneto e la querelle sul festival di Fratelli d'Italia sul triello Schlein- Da msn.com

Sondaggi politici: Il Pd prova a reagire, ma il tonfo M5S "affonda" il centrosinistra. Meloni salva (di nuovo) gli alleati - Sondaggi politici 2025: FdI supera il 30% e trascina il centrodestra, mentre il crollo del M5S frena il Pd e raffredda le speranze del centrosinistra. tag24.it scrive

Chi sale e chi scende nei sondaggi politici - I sondaggi elettorali mostrano come FdI sia ampiamente sopra la soglia psicologica del 30%. Da quifinanza.it

Sondaggi politici, ecco chi ha vinto davvero le ultime elezioni - Ma il quadro che emerge dal risultato delle elezioni regionali è diverso. Come scrive money.it

Sondaggi politici, Fdi cresce ancora (al 30,5%), fiducia in Meloni sale di mezzo punto in 7 giorni - Tecnè, con interviste effettuate tra l'8 e il 9 ottobre, il consenso su cui può contare Fdi non è stato intaccato, nonostante le manifestazioni per Gaza ... Come scrive fanpage.it

Sondaggi politici 2025, fiducia in Meloni sale al 41,4%/ Forza Italia-Lega testa a testa, in crescita M5s - Sondaggi politici 2025, intenzioni di voto: media mostrano un calo di Fdi e Lega, mentre M5s e Forza Italia crescono, come la fiducia nella premier Meloni SONDAGGI POLITICI 2025, LA SUPERMEDIA: FDI E ... Da ilsussidiario.net