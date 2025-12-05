«Se l’ Europa vuole essere grande deve essere capace di difendersi da sola. Quando appalti la sicurezza a qualcun altro devi sapere che c’è un prezzo da pagare. Quello che è accaduto al vertice della Nato è questa cosa qui, a me non ha stupito. Sappiamo che è un processo inevitabile ed è un’occasione per noi. Chiaramente la difesa ha un costo economico e produce una libertà politica». Lo ha detto Giorgia Meloni, intervistata da Enrico Mentana nel corso del TG LA7. Sempre sul tema la premier ha inoltre dichiarato: «Non parlerei di incrinatura dei rapporti tra Stati Uniti ed Europa, io penso che quello che è scritto in questo documento strategico, magari con toni assertivi è qualcosa che nel dibattito tra Stati Uniti ed Europa va avanti da molto tempo e penso che parli di processo storico inevitabile». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Meloni: «Se l’Europa vuole essere grande deve difendersi da sola»