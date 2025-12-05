Meloni | Se l’Europa vuole essere grande deve difendersi da sola
«Se l’ Europa vuole essere grande deve essere capace di difendersi da sola. Quando appalti la sicurezza a qualcun altro devi sapere che c’è un prezzo da pagare. Quello che è accaduto al vertice della Nato è questa cosa qui, a me non ha stupito. Sappiamo che è un processo inevitabile ed è un’occasione per noi. Chiaramente la difesa ha un costo economico e produce una libertà politica». Lo ha detto Giorgia Meloni, intervistata da Enrico Mentana nel corso del TG LA7. Sempre sul tema la premier ha inoltre dichiarato: «Non parlerei di incrinatura dei rapporti tra Stati Uniti ed Europa, io penso che quello che è scritto in questo documento strategico, magari con toni assertivi è qualcosa che nel dibattito tra Stati Uniti ed Europa va avanti da molto tempo e penso che parli di processo storico inevitabile». 🔗 Leggi su Lettera43.it
News recenti che potrebbero piacerti
L'Italia di #Meloni fa scuola in Europa. Chi non ha diritto di restare qui deve tornare nel Paese d’origine. Molto semplice. Sinistra e toghe rosse se ne facciano una ragione. - facebook.com Vai su Facebook
AGRICOLTURA, FIDANZA (FDI/ECR): ‘ACCORDO UE SU NGT VITTORIA GOVERNO MELONI’ "pragmatismo governo Meloni e conservatori europei traccia la rotta in Europa per garantire insieme sostenibilità e competitività" @FidanzaCarlo LIink al comuni Vai su X
Meloni: «Se l’Europa vuole essere grande deve difendersi da sola» - Giorgia Meloni intervistata da Enrico Mentana al TG LA7: «Se l'Europa vuole essere grande deve difendersi da sola». Da lettera43.it
Ue, Meloni “Se vuole essere grande sia capace di difendersi da sola” - ROMA (ITALPRESS) – “Non parlerei di un incrinarsi dei rapporti tra Stati Uniti ed Europa. Riporta iltempo.it
Usa-Ue, Meloni: “No incrinature ma se l'Europa vuole essere grande deve difendersi da sé” - Ue, Meloni: “No incrinature ma se l'Europa vuole essere grande deve difendersi da sé” ... Segnala tg24.sky.it
Meloni intervistata da Mentana: «L'Europa deve capire che per essere grande deve difendersi da sola» - Il governo rimane in carica fino a fine legislatura comunque andrà il referendum. Scrive roma.corriere.it
Meloni, se l'Europa vuole essere grande deve difendersi da sé - Quando appalti la sicurezza a qualcun altro devi sapere che c'è un prezzo da pagare. Come scrive msn.com
Meloni: "Europa vuole essere grande? Sia capace di difendersi da sola" - "L'Europa deve capire che, se vuole essere grande, deve decidere da sola e non dipendere da altri. Lo riporta reggiotv.it