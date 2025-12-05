Meloni | Non vedo incrinarsi rapporti Usa-Ue ma Europa deve difendersi da sola
Non un problema, bensì un’occasione. Giorgia Meloni non sembra preoccupata dalla nuova strategia di sicurezza nazionale degli Usa diffusa dalla Casa Bianca, fortemente critica nei confronti degli alleati europei. “ Non parlerei di un incrinarsi dei rapporti tra Stati Uniti ed Europa – spiega la premier -. Penso che quello che c’è scritto in questo documento strategico, al di là di quelli che sono i giudizi sulla politica dell’Unione Europea, dica magari con toni più assertivi, qualcosa che nel dibattito tra Stati Uniti e Europa va avanti da molto tempo. E penso che parli di quello che alcuni di noi hanno avuto il coraggio di definire molto tempo fa, un processo storico inevitabile. 🔗 Leggi su Lapresse.it
