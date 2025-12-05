Non un problema, bensì un’occasione. Giorgia Meloni non sembra preoccupata dalla nuova strategia di sicurezza nazionale degli Usa diffusa dalla Casa Bianca, fortemente critica nei confronti degli alleati europei. “ Non parlerei di un incrinarsi dei rapporti tra Stati Uniti ed Europa – spiega la premier -. Penso che quello che c’è scritto in questo documento strategico, al di là di quelli che sono i giudizi sulla politica dell’Unione Europea, dica magari con toni più assertivi, qualcosa che nel dibattito tra Stati Uniti e Europa va avanti da molto tempo. E penso che parli di quello che alcuni di noi hanno avuto il coraggio di definire molto tempo fa, un processo storico inevitabile. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Meloni: “Non vedo incrinarsi rapporti Usa-Ue, ma Europa deve difendersi da sola”