AGI - "L'Europa deve capire che, se deve difendersi da sola, che c'è un prezzo da pagare. È un costo economico che produce una libertà politica ". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite del Tg La7 diretto da Enrico Mentana, commentando il durissimo attacco che Donald Trump ha rivolto all'Europa nel documento sulla strategia di sicurezza nazionale: "Non parlerei di incrinatura dei rapporti tra Stati Uniti ed Europa - ha osservato la premier -, io penso che quello che è scritto in questo documento strategico, magari con toni assertivi è qualcosa che nel dibattito tra Stati Uniti ed Europa va avanti da molto tempo e penso che parli di un processo storico inevitabile ". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Meloni: "Non c'è incrinatura nei rapporti Usa-Ue ma l'Europa capisca che deve difendersi da sola"