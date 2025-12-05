Meloni | Nessuna incrinatura Usa-Ue ma Europa deve difendersi da sola

(Adnkronos) – "L'Europa deve capire che, se vuole essere grande, deve decidere da sola e non dipendere da altri. Quando tu appalti la sicurezza a un altro, devi sapere che c'è un prezzo da pagare.''. Così la premier Giorgia Meloni ospite oggi del Tg La7, intervistata dal direttore Enrico Mentana. ''Non parlerei di un incrinarsi di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Meloni: “Non vedo incrinatura Usa-Ue". Confronto con Schlein? “Quando indicano capo opposizione” - La premier al TgLa7: “L’Europa deve difendersi da sola. Scrive repubblica.it

Meloni rivendica la stabilità e il legame tra Europa e Usa. "No a nostre truppe a Kiev" - Le scintille vere arrivano davvero solo nel tardo pomeriggio e sulla politica interna, dopo una lunga giornata in cui Giorgia Meloni interviene di prima mattina al Senato e poi alla Camera per le ... Secondo ilgiornale.it

Ucraina, Meloni 'cerniera' tra Trump e l'Europa. Così ha ammorbidito il piano Usa senza rompere con la Russia - Meloni sa perfettamente che Putin si fida solo di Trump e di nessuno in Europa, se non di Viktor Orbàn che ha ben poca voce in capitolo Giorgia Meloni dal Sudafrica: "Punti condivisibili con il piano ... Riporta affaritaliani.it

Meloni artefice della pace (probabile) in Medio Oriente e 'ponte' tra Ue e Usa con Trump. La risposta della premier alle piazze di Schlein e Landini - "Sono fiera del contributo al dialogo che ha saputo dare l'Italia, senza cadere nella trappola della contraddizione". Segnala affaritaliani.it

Ucraina, la contro-proposta dei leader Ue, Meloni: «Lavoriamo con gli Usa» - Dal G20 in Sudafrica gli alleati si stringono attorno a Kiev: niente concessioni su armi e confini JOHANNESBURG Nella città di Nelson Mandela, a 10 minuti di distanza dalle bidonville di Soweto, il do ... Da corriere.it

Meloni: “Cultura woke cerca di dividere Italia e Usa”. Trump la loda in un video - In un videomessaggio della premier alla National Italian American Foundation a Washington, Meloni ha affermato che "La cultura woke cerca di dividere Italia e Usa. Segnala tg24.sky.it