Meloni | L' Europa deve difendersi da sola

Ilgiornale.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata intervistata da Enrico Mentana nel tg di La7 delle 20. Diversi i temi toccati, dalla guerra in Ucraina, alla Striscia di Gaza, dal referendum sulla giustizia fino alla manovra di bilancio. "Se l' Europa vuole essere grande deve essere capace di difendersi da sola ", spiega la premier. "Quando appalti la sicurezza a qualcun altro devi sapere che c'è un prezzo da pagare. Quello che è accaduto al vertice della Nato è questa cosa qui, a me non ha stupito. Sappiamo che è un processo inevitabile ed è un'occasione per noi. Chiaramente la difesa ha un costo economico e produce una libertà politica". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

