Meloni | L' Europa deve difendersi da sola Con gli Usa non vedo incrinature
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata intervistata da Enrico Mentana nel tg di La7 delle 20. Diversi i temi toccati, dalla guerra in Ucraina, alla Striscia di Gaza, dal referendum sulla giustizia fino alla manovra di bilancio. "Se l' Europa vuole essere grande deve essere capace di difendersi da sola ", spiega la premier. "Quando appalti la sicurezza a qualcun altro devi sapere che c'è un prezzo da pagare. Quello che è accaduto al vertice della Nato è questa cosa qui, a me non ha stupito. Sappiamo che è un processo inevitabile ed è un'occasione per noi. Chiaramente la difesa ha un costo economico e produce una libertà politica". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche questi approfondimenti
L'Italia di #Meloni fa scuola in Europa. Chi non ha diritto di restare qui deve tornare nel Paese d’origine. Molto semplice. Sinistra e toghe rosse se ne facciano una ragione. - facebook.com Vai su Facebook
AGRICOLTURA, FIDANZA (FDI/ECR): ‘ACCORDO UE SU NGT VITTORIA GOVERNO MELONI’ "pragmatismo governo Meloni e conservatori europei traccia la rotta in Europa per garantire insieme sostenibilità e competitività" @FidanzaCarlo LIink al comuni Vai su X
Meloni: "Non c'è incrinatura nei rapporti USA-UE ma l'Europa capisca che deve difendersi da sola" - "L'Europa deve capire che, se deve difendersi da sola, che c'è un prezzo da pagare. Da msn.com
Meloni: "Se l'Europa vuole essere grande deve difendersi da sé" - La premier, intervistata da Enrico Mentana, interviene sulla difesa Ue dopo la dichiarazione di Trump ("L'Europa cammini sulle sue gambe"). msn.com scrive
Meloni: non vedo un icrinarsi dei rapporti Usa-Ue, Europa deve difendersi da sola -2- - Posizione Usa a me non stupisce, e' occasione per Europa (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Scrive ilsole24ore.com
Difesa, la premier Meloni: "L'Europa deve essere capace di difendersi da sola" - "Non parlerei di un incrinarsi dei rapporti tra Stati Uniti e Europa, io penso che quello che c'e scritto in questo documento ... Si legge su iltempo.it
Meloni al Tgla7: inevitabile che l'Europa debba decidersi a difendersi da sola - "Se l'Europa vuole essere autonoma deve decidersi a difendersi da sola, è un processo inevitabile, ha un costo economico e produce una libertà politica. Come scrive tg.la7.it
Meloni intervistata da Mentana: «L’Europa deve capire che per essere grande deve difendersi da sola» - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è stata ospite del Tg La7, intervistata da Enrico Mentana, ribadendo la continuità della linea sull'Ucraina. Da thesocialpost.it