Meloni intervistata da Mentana | L’Europa deve capire che per essere grande deve difendersi da sola

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è stata ospite del Tg La7, intervistata da Enrico Mentana, ribadendo la continuità della linea sull’Ucraina. «L’ Europa deve capire che se vuole essere grande deve essere in grado di difendersi da sola. Appaltando la sicurezza a qualcun altro c’è un prezzo da pagare. Io lo dico da tempo. Per noi questa è un’occasione: un’occasione che ha un costo economico, ma produce libertà politica », ha dichiarato Meloni durante l’intervista. Il riferimento della premier è al documento strategico degli Stati Uniti, che contiene osservazioni sull’ Europa e sulla Nato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Meloni intervistata da Mentana: «L’Europa deve capire che per essere grande deve difendersi da sola»

