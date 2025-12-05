Meloni chiarisce | Il rapporto con gli Usa non si è incrinato ma l’Europa deve difendersi da sola

"Chiaramente la difesa ha un costo economico e produce una libertà politica", ha aggiunto il premier, chiarendo che il passo indietro degli Stati Uniti sulle spese per la Nato non deve essere letto come un'incrinatura dei rapporti tra Usa ed Europa, ma semplicemente come un processo storico inevitabile.

