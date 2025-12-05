Meloni all' Ue | Aprire ad auto ibride e biocarburanti

"L'Ue abbandoni, una volta per tutte, il dogmatismo ideologico che ha messo in ginocchio interi settori produttivi, senza peraltro apportare benefici tangibili in termini di emissioni globali. È fondamentale applicare pienamente il principio della neutralità tecnologica". Lo scrivono Giorgia Meloni e i leader di Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Bulgaria e Ungheria in una lettera ai vertici Ue, visionata dall' Ansa. Nel testo, in merito al regolamento sullo stop alle emissioni di Co2 delle auto, si chiede di mantenere anche dopo il 2035 le ibride e di riconoscere i biocarburanti come carburanti a emissioni zero. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

