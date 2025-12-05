Meloni a tutto campo da Mentana | Se l’Europa vuole essere grande deve difendersi da sola Al referendum non si vota su di me video

"L'Europa deve capire che, se vuole essere grande, deve decidere da sola e non dipendere da altri. Quando tu appalti la sicurezza a un altro, devi sapere che c'è un prezzo da pagare.". Così la premier Giorgia Meloni ospite oggi del Tg La7, intervistata dal direttore Enrico Mentana. "Non parlerei di un incrinarsi di rapporti tra Stati Uniti ed Europa. Io penso che quello che è scritto in questo documento strategico, magari con toni assertivi, è qualcosa che nel dibattito tra Stati Uniti ed Europa va avanti da molto tempo e ritengo che parli di processo storico inevitabile. Se l'Europa vuole essere grande, deve difendersi da sola, non dipendere da altri" ha affermato Meloni.

