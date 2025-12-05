Meloni a Tokyo Tajani in India Mosse indo-pacifiche per l’Italia

Nel giro di poche settimane l’Italia farà due mosse decisive nel quadrante indo-pacifico: la visita di Giorgia Meloni a Tokyo nelle prossime settimane (probabilmente a gennaio, ma la data non è ancora stabilita) e la missione economica guidata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani a Mumbai il 10–11 dicembre. A maggior ragione se, come pare, verrà confermata anche la tappa sudcoreana nei giorni del viaggio in Giappone. È una sequenza che va oltre la diplomazia bilaterale: segna il ritorno forte dell’Italia nelle dinamiche di un’architettura strategica dell’Indo-Pacifico, che si sta rinnovando anche alla luce di quanto immaginato dagli Stati Uniti nella National Security Strategy appena pubblicata. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Meloni a Tokyo, Tajani in India. Mosse indo-pacifiche per l’Italia

