Meloni a Tokyo Tajani in India Mosse indo-pacifiche per l’Italia

Nel giro di poche settimane l’Italia farà due mosse decisive nel quadrante indo-pacifico: la visita di Giorgia Meloni a Tokyo nelle prossime settimane (probabilmente a gennaio, ma la data non è ancora stabilita) e la missione economica guidata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani a Mumbai il 10–11 dicembre. A maggior ragione se, come pare, verrà confermata anche la tappa sudcoreana nei giorni del viaggio in Giappone. È una sequenza che va oltre la diplomazia bilaterale: segna il ritorno forte dell’Italia nelle dinamiche di un’architettura strategica dell’Indo-Pacifico, che si sta rinnovando anche alla luce di quanto immaginato dagli Stati Uniti nella National Security Strategy appena pubblicata. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Meloni a Tokyo, Tajani in India. Mosse indo-pacifiche per l’Italia

News recenti che potrebbero piacerti

Premier Meloni in visita a Tokyo a gennaio. Incontro con Takaichi per consolidare i legami bilaterali - facebook.com Vai su Facebook

Perché il viaggio di Meloni e la missione di Tajani segnano un salto di qualità nell’Indo-Pacifico. Adesso che Washington, con la nuova National Security Strategy, mette in chiaro il focus nella regione Il punto di @de_f_t Vai su X

Meloni a Tokyo, Tajani in India. Mosse indo-pacifiche per l’Italia - pacifico: la visita di Giorgia Meloni a Tokyo nelle prossime settimane (probabilmente a gennaio, ma la data non è ancora ... Segnala formiche.net

Meloni in Bahrein, mossa decisiva per collegare l'India al Mediterraneo. La premier protagonista del piano - Sono tanti i dossier aperti sulla scrivania di Giorgia Meloni in questa domenica di fine novembre appena trascorsa. Secondo affaritaliani.it

Ucraina: Meloni presiede vertice a Palazzo Chigi, presenti Tajani e Salvini - E' in corso, a quanto si apprende, un vertice a palazzo Chigi, presieduto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ... Lo riporta ilsole24ore.com

Rafforzata protezione per Tajani e Salvini. Ministro Esteri: “Clima non dei migliori" - "Oggi è stato innalzato il livello di scorta al presidente del Consiglio, al vicepresidente Salvini e a me. Segnala tg24.sky.it

Meloni, scorte rafforzate per la premier, Tajani e Salvini dopo il caso Kirk: il livello di protezione ora è «eccezionale» - E può ora cambiare la vita quotidiana delle massime cariche dello Stato. Lo riporta ilgazzettino.it

Rafforzata la scorta per Tajani e Salvini dopo l’omicidio di Kirk negli Usa. “Inalterata a Meloni” - In seguito alla circolare emanata venerdì scorso dal Viminale che disponeva 'un riesame e eventuale rafforzamento delle misure di profili di rischio' dopo l'omicidio di ... Riporta quotidiano.net