Meglio che vada via | dichiarazione clamorosa sul sogno di mercato del Napoli via libera totale?
In casa Napoli regna finalmente l’entusiasmo in seguito alle vittorie recenti che hanno rilanciato gli azzurri in tutte le competizioni. Intuitiva la mossa da parte di Antonio Conte, che con il suo nuovo modulo sembra aver rinvigorito un gruppo che nelle scorse settimane aveva accusato non pochi problemi dal punto di vista del gioco e dei risultati. Non un dettaglio, considerando che gli azzurri sono alle prese con una vera e propria emergenza in mezzo al campo. Oltre ai lungodegenti De Bruyne, Anguissa e Gilmour, nelle scorse ore si è aggiunta la tegola Lobotka ( clicca qui per tutti i dettagli ). 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
News recenti che potrebbero piacerti
Non esiste una singola posizione per dormire che vada meglio per tutti, ma ogni posizione comporta alcuni benefici e inconvenienti a seconda della salute e del comfort. Il sonno laterale è il più comune tra gli adulti. Può facilitare il russare e aiutare con l'apne - facebook.com Vai su Facebook
«Vada via, sennò lo faccio io»: dalle «correnti» al «sorteggio», a Torino scintille tra avvocati e magistrati sulla separazione delle carriere - Meglio dirsele, anche con toni e modi dialetticamente aspri, ma sempre con onestà intellettuale, com'è successo ieri pomeriggio (14 novembre), per tre ore: « Allora vada via, sennò vado via io », dice ... Come scrive msn.com