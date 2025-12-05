Mediobanca Nagel e Vinci lasciano con indennità da €4,3 e €4,6 milioni più bonus per vincoli di non concorrenza a €700 mila e 375 mila

Il CdA approva l’uscita di Nagel e Vinci, confermando i pacchetti di fine rapporto e i compensi per impegni di non concorrenza, rispettando le politiche interne e il CCNL Dirigenti del Credito Mediobanca è giunta agli accordi per la risoluzione, con decorrenza in pari data, dei rapporti di la. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Mediobanca, Nagel e Vinci lasciano con indennità da €4,3 e €4,6 milioni, più bonus per vincoli di non concorrenza a €700 mila e 375 mila

