Mediobanca | accordo per uscita Nagel e Vinci 5 milioni a testa

Milano, 5 dic. (askanews) – Sono stati sottoscritti gli accordi per la risoluzione dei rapporti di lavoro subordinato dell’ex amministratore delegato Alberto Nagel e del dg Francesco Saverio Vinci, secondo i termini approvati dal cda di Mediobanca del 1 dicembre. Lo comunica una nota di Piazzetta Cuccia. A Nagel e Vinci andranno complessivamente 5 milioni di euro a testa, tetto massimo previsto dalla politica di remunerazione della banca. Nel dettaglio, per Nagel è previsto il riconoscimento, alla cessazione del rapporto di lavoro, dell’importo di 4.300.000 euro lordi (entro il limite corrispondente al costo del preavviso, incluso il corrispettivo per le rinunce connesse al rapporto di lavoro e alle cariche sociali). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

