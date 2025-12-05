Medio Oriente nuovi attacchi a Gaza Inizio fase due della tregua

La situazione in Medio Oriente, tra inizio della fase due della tregua e nuovi attacchi a Gaza. Collegamento con la corrispondente Alessandra Buzzetti. TG2000.

Altre letture consigliate

Andiamo verso il Medio Oriente, si può parlare di "dissonanza cognitiva" anche per quanto accaduto tra Israele e Libano? Prima il fatto storico: "Il Libano e Israele tengono i primi colloqui diretti in 40 anni mentre crescono i timori di una guerra" Vai su X

La guerra in Medio Oriente ha portato l’ideologia estremista di destra, di sinistra e quella islamista a convergere sempre di più sul nemico in comune: in questo caso contro Israele e la comunità ebraica ovunque essa sia basata. E gli episodi sono stati moltepli - facebook.com Vai su Facebook

Medio Oriente, una crisi senza tregua: aggressioni ai volontari italiani, esecuzioni a Rafah, nuovi morti a Gaza e il caso Netanyahu che incendia Israele (Irina Smirnova) - La situazione in Medio Oriente continua a precipitare, intrecciando violenze, crisi umanitarie e tensioni politiche che rendono sempre più lontana qualsiasi prospettiva di stabilizzazione. Da farodiroma.it

MEDIO ORIENTE: ISRAELE BOMBARDA E UCCIDE IN SIRIA, LIBANO E PALESTINA (SIA A GAZA CHE IN CISGIORDANIA) - Siria, Libano, Palestina (sia nella Striscia di Gaza che in Cisgiordania): Israele nelle ultime ore ha colpito praticamente ovunque, mentre l'Occidente - Scrive radiondadurto.org

Wafa, nuovi attacchi israeliani a Gaza, 3 morti - Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ... Da ansa.it

Medio Oriente, attacchi israeliani su Gaza: il bilancio sale a 24 morti - E’ salito a 24 morti, tra cui alcuni bambini, e 87 feriti il bilancio degli attacchi aerei israeliani delle scorse ore sulla Striscia di Gaza. Secondo msn.com

Medio Oriente in tensione: l’attacco su Doha preoccupa Trump - Dopo l’attacco israeliano contro Hamas in Qatar, il presidente americano sta cercando un bilanciamento per salvaguardare la propria politica mediorientale L’attacco israeliano contro Hamas nel ... Secondo panorama.it

L'attacco in Qatar affonda i negoziati - Attacco che ha lasciato sorpresi anche gli Usa: "Attacco che viola gli standard etici". Secondo la7.it