Medicina ricorsi e diffide dopo i test Il dilemma dei pochi promossi | Prendere o lasciare? Scelta al buio

"Prendere o lasciare?" il dilemma che tiene banco tra i pochi candidati della facoltà di Medicina e Chirurgia, che hanno passato i tre esami-barriera (Chimica, Fisica e Biologia) all’indomani dalla pubblicazione dei risultati: entro oggi alle 23.59 dovranno decidere se accettare il voto o ripartire da zero e riprovare il 10 dicembre. La scelta sarà al buio al di là di qualche “file“ anonimo – ancora non si capisce se ufficiale o meno – apparso in mattinata e sparito dopo poche ore dal portale (ufficialissimo) e di percentuali a macchia di leopardo con i risultati dei diversi atenei. Al punto che i candidati - senza quei dati che aspettavano e senza neppure le correzioni - stanno cercando di stilare insieme un bilancio per capire se accettare o meno un 18 o un 20 che al primo round è stato quasi una rarità (tra il 10 e il 15%, le prime stime), col rischio di vedersi superati al capolinea. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Medicina, ricorsi e diffide dopo i test. Il dilemma dei (pochi) promossi: "Prendere o lasciare? Scelta al buio"

