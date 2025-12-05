Elisabetta Poluzzi, coordinatrice del corso di laurea di Bologna: “I professori che hanno svolto le lezioni basandosi sul programma ministeriale, non hanno fatto parte delle commissioni che hanno poi elaborato i test”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Medicina, la docente: “Tanti bocciati alla prova, così non copriamo nemmeno i posti”