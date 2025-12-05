Medicina a Bari risultati flop dopo il semestre filtro

Sono stati pubblicati nella giornata di mercoledì i risultati della prima sessione di esami del semestre filtro di Medicina. Ma non sono affatto lusinghieri, nemmeno per coloro. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Medicina, a Bari risultati flop dopo il semestre filtro

Medicina, a Bari risultati flop dopo il semestre filtro - Sono stati pubblicati nella giornata di mercoledì i risultati della prima sessione di esami del semestre filtro di Medicina. Secondo quotidianodipuglia.it

Semestre filtro a Medicina, a Bari flop ai test di ingresso: esiti disastrosi in Fisica - Pochissimi hanno superato le tre prove che danno accesso alla graduatoria nazionale: 600 promossi in Biologia, il 28,2% su 2. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Test di Medicina, il rettore di Bari: «Il flop di fisica? Non sono sorpreso. Programmi eccessivi rispetto al tempo messo a disposizione» - Roberto Bellotti, rettore dell’Università di Bari, è stato uno dei docenti dei dieci corsi di fisica del semestre filtro nel suo ateneo. Segnala corriere.it

Medicina, il primo appello del semestre filtro è un flop: solo il 15% supera Fisica e per Chimica non si va oltre il 25% - Eppure nemmeno l’arte antica del copiare è riuscita nel miracolo: il primo appello del ... Scrive ilgazzettino.it

Semestre filtro Medicina: flop gli esami eliminatori. Fuori 9 studenti su 10 - Le prove eliminatorie del primo semestre filtro medicina si rivelano un flop: secondo le prime stime oltre il 90% degli studenti non passa. mam-e.it scrive

Medicina, flop del nuovo test: c'è il rischio di non riuscire a riempire tutti i posti a disposizione - Chi non passa è fuori e non può iscriversi neanche a Biotecnologie o ... Da corriere.it