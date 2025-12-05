Medici di base nell’Asst Rhodense in 16mila sono senza sit-in dei coordinamenti cittadini – VIDEO

Quasi 16mila cittadini dell’Asst Rhodense oggi non hanno un medico di base. È il dato più allarmante emerso dal sit-in e dalla conferenza stampa organizzati venerdì 5 dicembre a CentRho dal Coordinamento Comitati Salute Rhodense, che riunisce i gruppi di Novate, Cerchiate e Pero, Cornaredo, San Pietro all’Olmo, Rho e l’Oxservatorio Salute. Presenti anche il . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Medici di base, nell’Asst Rhodense in 16mila sono senza, sit-in dei coordinamenti cittadini – VIDEO

Leggi anche questi approfondimenti

Per pediatri e medici di base la gestione dei pazienti richiede un approccio multidisciplinare integrato e il rafforzamento delle reti territoriali - facebook.com Vai su Facebook

Medici di base: in Lombardia 234mila cittadini sono rimasti senza. I casi di Novate e Bollate - A luglio 2024 la regione ha pubblicato un nuovo bando per medici di base nei territori più carenti di tutte le province. Segnala rainews.it

Settimo, emergenza medici di base. Arriva l’ambulatorio temporaneo - Una sede distaccata dell’ambulatorio di medicina temporaneo anche a Settimo, aperta almeno 2 giorni a settimana. ilgiorno.it scrive

Emergenza a Settimo: medici di base in pensione e 4mila pazienti “a piedi” - Dopo Pregnana Milanese, Pero e Rho, anche a Settimo Milanese tra qualche settimana circa 4mila cittadini ... ilgiorno.it scrive

Medici base, no a lavoro in più anche in Case di Comunità - "Noi medici di base oggi lavoriamo circa 10 ore al giorno, tra le 4 ore di studio e il resto a fare visite domestiche agli anziani, fare le ricette e affrontare l'enorme mole dalla burocrazia. Riporta ansa.it

Medici di base: in Toscana 900 già pronti per fare analisi ed ecografie. Ma la “rivoluzione” aspetta i fondi - Una rivoluzione attesissima, la gestione da parte dei medici di famiglia dei pazienti con diabete, scompenso cardiaco, broncopneumopatia cronica ... lanazione.it scrive

Medici di base, da Pavia un no alla riforma: «Progetto contro i cittadini» - La bozza di riforma della medicina di base preoccupa i professionisti di settore: in Provincia lavorano circa 300 medici di famiglia che assistono cittadini di 185 Comuni, in larga parte sotto ... Segnala laprovinciapavese.gelocal.it