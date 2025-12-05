Media | Usa premonoUe non usi beni russi
15.05 Secondo l'agenzia di stampa finanziaria Bloomberg gli Usa hanno fatto pressing su diversi paesi dell'Unione Europea nel tentativo di bloccare i piani di utilizzare asset russi congelati per sostenere un massiccio prestito a Kiev. I funzionari Usa hanno sostenuto davanti agli Stati membri che tali beni sono necessari per garantire un accordo di pace tra Kiev e Mosca e non dovrebbero essere utilizzati per prolungare la guerra, hanno affermato diplomatici che hanno parlato a condizione di rimanere anonimi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
