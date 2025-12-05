Mediatrice C5 impegno interno contro l’ostico Godrano Five
Mediatrice C5, dopo il primo brindisi esterno di Campofelice di Roccella, prepara la delicata sfida interna di sabato 6 dicembre al centro sportivo Mediatrice, gara valida per la sesta giornata di campionato contro il Godrano Five compagine reduce da una vittoria di forza contro la capolista. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
