Mediaset fa causa a Perplexity AI | prima denuncia in Italia per violazione del copyright

5 dic 2025

Si tratta di una prima assoluta per l’Italia che segna un potenziale punto di svolta nel rapporto tra diritto d’autore e nuove tecnologie nel nostro Paese. Il Gruppo Mediaset, attraverso le sue controllate Reti Televisive Italiane (RTI) e Medusa Film, ha avviato un’azione legale presso il Tribunale Civile di Roma contro la società statunitense Perplexity AI Inc., accusandola di aver sfruttato indebitamente i propri contenuti per addestrare i suoi modelli di intelligenza artificiale. Le richieste presentate ai giudici di Roma sono pesanti e articolate. I ricorrenti non si limitano a chiedere l’accertamento dell’illiceità della condotta, ma esigono il blocco immediato di qualsiasi ulteriore utilizzo non autorizzato dei loro contenuti. 🔗 Leggi su Cultweb.it

mediaset fa causa a perplexity ai prima denuncia in italia per violazione del copyright

© Cultweb.it - Mediaset fa causa a Perplexity AI: prima denuncia in Italia per violazione del copyright

