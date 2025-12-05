Medagliere Europei nuoto vasca corta 2025 | l’Italia torna al primo posto!

Da martedì 2 a domenica 7 dicembre si svolgeranno a Lublino, in Polonia, gli Europei senior 2025 di nuoto in vasca corta: la rassegna nella piscina da 25 metri assegnerà ben 42 titoli continentali, equamente distribuiti tra uomini e donne, e l’Italia proverà ad essere grande protagonista. Nella storia della manifestazione l’Italia ha conquistato 264 medaglie (82 ori, 96 argenti, e 86 bronzi), mentre nella scorsa edizione di Otopeni 2023 aveva raccolto 7 ori, 12 argenti e 3 bronzi, chiudendo al secondo posto nel medagliere alle spalle della Gran Bretagna. Tra i principali azzurri da seguire ci saranno il campione del mondo nei 50 rana in vasca lunga, Simone Cerasuolo, l’argento nei 1500 stile libero dei Mondiali, Simona Quadarella, l’argento nei 100 rana iridati in lunga, Nicolò Martinenghi, e l’argento nei 100 dorso e bronzo nei 50 farfalla a Singapore, Thomas Ceccon. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Medagliere Europei nuoto vasca corta 2025: l’Italia torna al primo posto!

Altri contenuti sullo stesso argomento

EUROPEI IN VASCA CORTA LUBLINO Ancora oro dalla staffetta! Italia seconda nel medagliere! È ancora la staffetta a portare gioie ai nostri colori agli Europei di Nuoto in vasca corta. Oro e clamoroso record del mondo nella 4x50 stile mista. Leonar - facebook.com Vai su Facebook

DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlbertoRazzetti #AlessandraMao LIVE Nuoto, Europei vasca corta 2025 in DIRETTA: debutta D’Ambrosio, Mao per stupire nei 200 sl: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI Vai su X

Medagliere Europei nuoto vasca corta 2025: l’Italia tallona i Paesi Bassi, Francia fuori dalla top10 - Da martedì 2 a domenica 7 dicembre si svolgeranno a Lublino, in Polonia, gli Europei senior 2025 di nuoto in vasca corta: la rassegna nella piscina da 25 ... Secondo oasport.it

Europei di nuoto 2025 in vasca corta: il programma e gli orari di oggi 5 dicembre: Ceccon e Quadarella per le medaglie - L'Italia insegue altre medaglie dopo le 5 sinora conquistate, 3 ori e 2 argenti con l'impresa di ieri della 4x50 stile libero mista ... Da today.it

Europei nuoto vasca corta, Italia oro con record del mondo nella 4x50 stile mista - Leggi su Sky Sport l'articolo Europei nuoto vasca corta, Italia oro con record del mondo nella 4x50 stile mista ... Scrive sport.sky.it

LIVE Nuoto, Europei vasca corta 2025 in DIRETTA: D’Ambrosio cerca il riscatto nei 100 sl, torna Alessandra Mao - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare ... Si legge su oasport.it

Europei di nuoto in vasca corta: oro Italia nella staffetta 4x50 sl mista, è record mondiale! - Deplano, Zazzeri, Di Pietro e Curtis dominano la gara con il tempo di 1'27"26: azzurri davanti a Ungheria e Olanda ... Come scrive corrieredellosport.it

Ceccon, oro nei 100 dorso agli Europei di nuoto in vasca corta: quinto posto per Lorenzo Mora - Thomas Ceccon vince la medaglia d'oro nei 100 dorso ai campionati europei in vasca corta di Lublino. Da msn.com